Новый президент Украины Владимир Зеленский сразу после церемонии инаугурации заявил, что "президент – это не икона" и попросил повесит в кабинетах фотографии своих детей.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда (на стены) фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады в своем обращении к украинскому народу в понедельник.

Напомним, сегодня, 20 мая, состоялась церемония инаугурации и Зеленский стал президентом Украины. "Страна" следит за всем происходящим в центре Киева.