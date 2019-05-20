Сегодня, 20 мая, после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины и принял решение распустить Верховную Раду восьмого созыва, он призвал уволить главу СБУ - Василия Грицака, Генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Президент Владимир Зеленский предоставил на увольнение срок в 2 месяца (то есть до 20 июля ориентировочно).

Также президент Зеленский заявил, что нужно принять закон об отмене неприкосновенности депутатов. "Я хочу, чтобы вы приняли закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение... Сделайте это и повесьте медали себе – это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

Между тем, Степан Полторак подал в отставку с поста министра обороны Украины сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом. То же самое сделали глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители. Они подали рапорты об отставке. При этом генпрокурор Юрий Луценко резко передумал идти в отставку после выборов президента.

Отметим, Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады.

Также "Страна" писала, как Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты в кабинетах.