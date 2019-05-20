В понедельник, 20 мая, Степан Полторак сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом, подал в отставку с поста министра обороны Украины.

Заявление об отставке появилось в понедельник, 20 мая, сразу после инаугурации Владимира Зеленского на странице Степана Полторака в соцсети и продублировано на официальной странице Минобороны в Facebook.

Судя по всему глава Минобороны опубликовал заявление сразу после своего рапортановому президента на торжественной инаугурационной церемонии.

"Честь имею", - прокомментировал заявление Полторак.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Раду внесли постановления об увольнении Полторака, Луценко, Климкина, Смолия и Грицака.

Также мы сообщали, что у Зеленского проанонсировали отставку Полторака и Климкина сразу после инаугурации.