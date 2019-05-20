На сайте президента Украины стала недоступна страница с биографией пятого президента Украины Петра Порошенко. "Страница не найдена", - говорится на сайте в ответ на соответствующий запрос.

Однако сразу после инаугурации на сайте появилась информация о вступившем в понедельник, 20 мая, в должность новом президенте Украины Владимире Зеленском.

Также обновление произошло и на странице Администрации президента в Facebook, где теперь опубликованы фото с инаугурации Владимира Зеленского.

Напомним, сегодня прошла торжественная инаугурация победившего на выборах президента Владимира Зеленского, во время которой он сделал несколько громких заявлений. В частности, распустил Верховную Раду.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский предложил подать в отставку Гройсману и его Кабмину.

Также мы сообщали, что Зеленский перешел на русский язык во время слов о необходимости мира.