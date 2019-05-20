Сегодня, 20 мая, после своей инаугурации президент Владимир Зеленский произнес программную речь в которой заявил о необходимости мира на Донбассе.

"Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать, - заявил президент. - И мы готовы к диалогу (тут он перешел на русский язык - Прим.Ред.). Но я уверен, что началом для диалога станет возвращение всех наших пленных". И в это время в зале закричал нардеп-радикал Олег Ляшко, чтобы президент говорил на украинском.

"Я смотрю, нардеп Ляшко, вы продолжаете делить людей", - парировал Зеленский.

"Чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. И если будет нужно, я готов потерять свою должность, чтобы только настал мир. Не теряя наши территории. Никогда. Наше наипервейшее задание - остановка огня на Донбассе", - заявил президент Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нас - 65 миллионов". Зеленский готов дать гражданство людям, родившимся в Украине.