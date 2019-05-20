Владимир Зеленский, став сегодня президентом Украины, заявил о готовности давать украинское гражданство всем, кто готов работать и возвращаться в Украину и работать на благо страны.

"Нас - 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке – я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Все, кто готовы строить сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство", - сказал он в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник, 20 мая.

Зеленский добавил, что возвращаясь, граждане должны принести свои знания, опыт и ментальные ценности, так как "все это должно помочь Украине": "Нам не нужны сувениры, нам нужны ваши знания", - сказал Зеленский.