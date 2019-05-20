В понедельник, 20 мая, сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он принял решение распустить Верховную Раду восьмого созыва.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов. "Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский. Президент также попросил уволить главу СБУ, Генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца. "Сделайте это и повесьте медали себе – это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

Как сообщала "Страна", досрочные выборы в Верховную Раду являются одним из приоритетных ожиданий украинцев от Владимира Зеленского. Напомним, 12 мая у Зеленского предложили украинцам "проголосовать" за досрочный роспуск Рады. А позже здесь открестились от опубликованного "Страной" проекта указа о роспуске Рады.