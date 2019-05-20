Сегодня, 20 мая, во время инаугурации избранного президента Украины в здании Верховной Рады Владимир Зеленский заявил, что не только он принял присягу – каждый из украинцев присягнул стране и каждый несет ответственность за страну.

"Не только я принял присягу – каждый из нас… присягнул на верность Украине… С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за страну", - сказал он в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента.

Ранее Зеленский, положив руку на Конституцию, провозгласил присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе Конституционного суда Украины. По сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент положил на Пересопницкое Евангелие.

Отметим, что для инаугурации Зеленского в Раде за трибуной соорудили подставку.