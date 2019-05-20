Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде. Видео его поездки опубликовано на его странице в Facebook. В комментарии к нему градоначальник посетовал, что сегодня трудно передвигаться по Киеву, поэтому он выбрал велосипед.

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко на своей странице в соцсети.

Напомним, из-за мероприятий по случаю инаугурации Владимира Зеленского в понедельник с 6:00 перекрыто движение транспорта в центре Киева.

Ранее "Страна" писала о том, что для инаугурации Зеленского в Раде за трибуной соорудили подставку.