Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII от 25 апреля 2019 года), предусматривающий внедрение "зеленых" аукционов, свидетельствуют данные на сайте Верховиной Рады. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, 25 апреля 251 народный депутат Верховной Рады проголосовал за законопроект 8449-д, предусматривающий внедрение системы аукционов для инвесторов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Законодательным актом система господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа на отпуск э/э заменяется системой аукционов, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший наименьший тариф на э/э, производимую объектом.

Введение "зеленых" аукционов является настоятельной рекомендацией европейского сообщества для введения прогнозируемого и справедливого механизма ценообразования на э/э ВИЭ. Это – условие для возобновления кредитования "зеленых" проектов международными финансовыми учреждениями.

Принятый закон предполагает запуск аукционов с 1 июля 2019 года. Пилотный аукцион должен состояться не позднее 31 декабря 2019 года (к этому моменту должно быть принято вторичное законодательство, в частности порядок проведения торгов), местом их проведения определена электронная торговая система ProZorro.



Отметим, что данное решение Порошенко принял за несколько минут до того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский.