В понедельник, 20 мая, после церемонии инаугурации в Верховной Раде новым президентом Украины стал Владимир Зеленский. Он принес присягу в здании парламента на торжественном заседании. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Официальную часть посвящения Владимира Зеленского в президенты провела глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала. Она пригласила на трибуну новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины.

На украинском языке присяга звучит так: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Зеленский, положив руку на Конституцию, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает главе Конституционного суда Украины. Также, по сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент положил на Пересопницкое Евангелие.

Справа от Владимира Зеленского глава Конституционного суда, слева - глава ЦИК. Фото: Страна.ua

После принесения присяги глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала, объявила о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность.

Глава ЦИК вручила новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручила ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи. Отметим, что на булаве - 64 изумруда и граната, внутри нее стилет из стали, который достается при нажатии на кнопку. На стилете надпись на латыни, которая переводится, как "Все возвращается".

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский пришел в Верховную Раду на инаугурацию пешком.

Ранее у Зеленского обнародовали расписание мероприятий в день инаугурации.