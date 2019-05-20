Для инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского в Верховной Раде за трибуной соорудили небольшую подставку. Об этом в Facebook написал журналист Олесь Ковальчук.

"Так вот ты какая - кенгурация с фишечками!" - подписал картинку журналист на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/ Олесь Ковальчук

Владимир Зеленский будет принимать присягу без суфлера, сообщает ТСН. По словам распорядителя инаугурации президента Петра Боднаря, суфлер для Зеленского не устанавливали, но саму трибуну усовершенствовали для удобства, "поскольку она сама по сути очень массивная, то установлено ​​специальное возвышение, учитывая личные человеческие антропологические размеры".

Напомним, в Верховной Раде сегодня, 20 мая, проходит инаугурация Владимира Зеленского, онлайн-трансляцию которой ведет "Страна".

Также мы сообщали, что из-за инаугурации Зеленского в Киеве огромные пробки до Окружной, правительственный квартал перекрыт.