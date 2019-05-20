Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в день своей инаугурации, 20 мая, решил пойти в здание Верховной Рады пешком, где и состоится праздничная церемония. Он шел со стороны Министерства здравоохранения. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Появление Зеленского вызвало ажиотаж среди собравшихся прохожих. Кто-то встретил его бодро возгласами "Наш президент!" и "Вова не подведи нас!", кто-то спрашивал "почему не на велосипеде?", отсылая к знаменитой сцене из "Слуги народа", где президент Голобородько (которого играл Зеленский) приезжал на работу именно на этом транспорте.

Зеленский идет на инаугурацию. Фото: Кирилл Малышев, "Страна"

Люди из толпы кричат: "Зелёный, не подведи". "Распусти эту чёртову Раду, только Юлю оставь" - кричит старушка в толпе. Мужчина в желтой футболке кричит вслед Зеленскому: "В здоровом теле - здоровый дух, смерть свыням!". В толпе приветствуют Зеленского аплодисментами, взвизгами "Уууу" и криками "Зеленский".

Отметим также, что новоизбранный президент идет в сопровождении двоих охранников.

Все фото: Страна.ua

Около 10:10 Владимир Зеленский появился возле центральных дверей в сессионный зал, однако внутрь заходить не спешил.

Как сообщала "Страна", в Киеве огромные пробки до Окружной, правительственный квартал перекрыт.

Напомним, Зеленский попросил прощения у киевлян за пробки в день инаугурации и пообещал создать "неудобства" для Верховной Рады.