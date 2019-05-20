В понедельник, 20 мая, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, а также все его заместители подали рапорты об отставке.

Фото: liga.net

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - сказано в заявлении Грицака, обнародованном на сайте СБУ в понедельник.

Также уточняется, что такое же решение приняли все его заместители и члены команды.

Грицак подчеркнул право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве СБУ.

Вместе с тем, Грицак отметил, что "свой рапорт написал с тяжелым сердцем".

"Так же как все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине. А пока президент Украины и Верховная Рада Украины в определенном Конституцией Украины порядке не решит вопрос, кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа", - сообщил Грицак.

Он также напомнил, что коллективу Службы безопасности Украины есть чем гордиться. "Вместе с побратимами из числа бойцов добровольческих батальонов, Вооруженных сил, Нацгвардии и МВД, всеми патриотами Украины, мы остановили российское военное нашествие на Донбассе", - написал он.

По словам Грицака, в противостоянии с врагом СБУ потеряла 27 сотрудников.

Он подчеркнул, что по уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира,

Вместе с тем, Грицак признал, что были и ошибки. "Не все, что думалось, удалось. В силу разных причин, но точно не из-за недостатка свободы. Мы всегда учитывали критику в адрес Службы со стороны настоящих патриотов Украины. В то же время, защищали и будем защищать честь СБУ от гипертрофированных инсинуаций тех, кто пытается заработать на критике собственные политические дивиденды", - добавил он.

Фото: facebook.com

Напомним, на должность главы СБУ Василий Грицак был назначен 2 июня 2015 года. Его назначение поддержали 340 депутатов Верховной Рады. Указом Президента Украины №410 / 2015 введен в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

25 марта 2016 года Грицаку присвоено высшее воинское звание генерала армии Украины.

А 9 мая 2019 года Василию Грицаку Указом Президента Украины №208/2019 присвоено звание Героя Украины.

Известно, что свой путь в спецслужбе будущий генерал начал в 1990 году с работы водителем хозяйственного отдела УКГБ УССР в Ровенской области, затем он служил на оперативных и руководящих должностях в отделе защиты национальной государственности.

Его карьера в СБУ пошла вверх с 1999 года, когда он занял пост замначальника отдела, а затем замглавы управления Департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом.

С мая 2005 года по декабрь 2006-го он занимал должность начальника Киевского областного управления СБУ, затем был назначен на пост начальника Киевского городского управления СБУ.

С апреля 2008 года Василий Грицак был начальником Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области. А в июне 2009 года его назначили замом председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В декабре 2009 года Василий Грицак назначен на должность первого зама главы СБУ. Уточним, что под его руководством в 2009 году был задержан подозреваемый в убийстве Гонгадзе Алексей Пукач.

В марте 2010 года Грицака уволили из СБУ без исключения из списков личного состава. А 7 июля 2014 года указом президента Украины его назначили на должность руководителя Антитеррористического центра при СБУ - первого заместителя начальника СБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раду внесли постановления об увольнении Полторака, Луценко, Климкина, Смолия и Грицака.

Также мы сообщали, что звание Героя Украины для Грицака обойдётся украинцам в 92 тысячи гривен.