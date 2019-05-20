В Киеве в понедельник, 20 мая, наблюдаются серьезные пробки в связи с тем, что центр города сегодня перекрыт из-за инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Так, движение в правительственном квартале перекрыто с самого утра. Под зданием Верховной Рады закончились монтажные работы и завершился монтаж экранов, на которых будут транслировать процесс инаугурации. В центре - много силовиков.

По данным Google Maps, утром в Киеве произошло с десяток ДТП, настоящий транспортный коллапс наблюдается на бульваре Леси Украинки, Генерала Алмазова, Мечникова, Большой Васильковской, Коновальца, Паньковской, Саксаганского. Также застыл в тянучках и проспект Победы от станции метро "Житомирская" до "Шулявской", также проблемы с движением есть на Вадима Гетьмана и Леся Курбаса. Вместе с тем, в пробках также Днепровская набережная, Дарницкий мост и Дарницкое шоссе, мост Патона и проспект Соборности, Броварской проспект и Северный мост с прилегающими к нему улицами.

Правоохранители приняли повышенные меры безопасности вдоль маршрута следования гостей по левому берегу: аэропорт "Борисполь" – пр. Бажана – Южный мост. Вдоль всего этого маршрута – полиция и Нацгвардия.

Фото: google.com/maps

Также нацгвардейцы охраняют периметр аэропорта, в том числе взлетно-посадочную полосу. В результате движение на въезд в Киев сильно замедлилось. "Аэропорт Жуляны перекрыт, пробка аж до Окружной", - написала журналистка Анастасия Браткова.

Напомним, Зеленский попросил прощения у киевлян за пробки в день инаугурации и пообещал создать "неудобства" для Верховной Рады

Как сообщала "Страна", из-за инаугурации Зеленского перекроют весь центр Киева.

Ранее мы публиковали фоторепортаж о том, как идут последние приготовления к инаугурации Зеленского.