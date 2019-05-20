Вчера, 19 мая, в таджикском городе Вахдат вспыхнул бунт заключенных. Число жертв уже выросло до 32 человек. Трое из этого числа - офицеры исправительного учреждения.

О новых жертвах бунта сообщает ТАСС.

По данным Минюста Таджикистана, 30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание по обвинению в причастности к ИГИЛ, "вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех сотрудников колонии, чтобы совершить попытку побега".

"Бунтовщики не подчинились требованию прекратить беспорядки. Они напали и ранили нескольких сотрудников колонии. Трое офицеров были убиты", - уточнили в Минюсте.

"В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой. Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных", - добавили в Минюсте.

В то же время источник в силовых ведомствах сообщил, что в результате беспорядков были убиты по меньшей мере 29 заключенных. "Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проинформирован об этом инциденте", - добавил собеседник.

Ранее "Страна" сообщала, что в ноябре 2018 года беспорядки произошли в колонии строго режима города Худжанд на севере Таджикистана. Тогда погибло 25 человек.