34-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и 36-летний американский комик Колин Жост вскоре собираются сыграть свадьбу. Об этом сообщает TMZ.



Информацию о предстоящей помолвке пары подтвердила представитель Йоханссон. При этом дата свадебной церемонии пока не назначена.



Для звезды "Мстителей" и "Призрака" в доспехах этот брак будет третьим. С 2008 по 2011 год Йоханссон была замужем за Райаном Рейнольдсом, а позже вышла замуж за журналиста Ромена Дориака и у пары родилась дочь.



Для Колина грядущий брак будет первым. Йоханссон и Жост вместе с 2017 года.

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