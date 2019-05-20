В Харькове 20 мая ночью неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги", которая была установлена на пл.Свободы, напротив здания облгосадминистрации. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими. Сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи "Все для перемоги", но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку", - сказал соорганизатор палатки Борис Редин.

По его словам, он уже написал заявление в полицию.

Напомним, волонтерская палатка была установлена проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. Она должна была стать постоянно действующей общей платформой общественных инициатив для помощи армии и переселенцам. 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.

В тот же день Геннадий Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями. 11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки. В ночь на 18 мая Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска Харьковского горсовета. "Проверив юридическую и фактическую обоснованность доводов сторон, суд пришел к выводу, что мотивация и доказательства, на которые ссылается истец не дают суда оснований для установления выводов об обоснованности иска. Следовательно, в удовлетворении иска следует отказать", - говорится в решении, вынесенном судьей Владиславом Егупенко. Харьковский горсовет подал апелляцию.

Как сообщала "Страна", волонтерскую палатку в центре Харькова охраняет полиция. Правоохранители пообещали пресекать любые попытки ее снести.

Это уже не первый случай, когда волонтерскую палатку хотят сжечь: в начале апреле неизвестные пытались сжечь палатку, а в середине месяца она взорвалась.