В Киеве идут последние приготовления к инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая начнется в понедельник, 20 мая, в 10:00 с торжественного заседания Верховной Рады.

Корреспондент "Страны" сделал фоторепортаж, из которого видно, как центр Киева уже оцеплен полицией, а на местах мероприятий по случаю инаугурации уже собираются люди.

Фото: Страна

Напомним, что из-за инаугурации Владимира Зеленского в понедельник будет полностью перекрыто движение транспорта в центре Киева с 06:00 и до завершения мероприятий.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне прошла генеральная репетиция инаугурации нового президента и появились фото, на которых запечатлен сосредоточенный Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что у Зеленского обнародовали расписание мероприятий в день инаугурации.