Киев в ожидании. Появились фото последних приготовлений к инаугурации Зеленского
В Киеве идут последние приготовления к инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, которая начнется в понедельник, 20 мая, в 10:00 с торжественного заседания Верховной Рады.
Корреспондент "Страны" сделал фоторепортаж, из которого видно, как центр Киева уже оцеплен полицией, а на местах мероприятий по случаю инаугурации уже собираются люди.
Фото: Страна
Напомним, что из-за инаугурации Владимира Зеленского в понедельник будет полностью перекрыто движение транспорта в центре Киева с 06:00 и до завершения мероприятий.
Ранее "Страна" писала о том, что накануне прошла генеральная репетиция инаугурации нового президента и появились фото, на которых запечатлен сосредоточенный Владимир Зеленский.
Также мы сообщали, что у Зеленского обнародовали расписание мероприятий в день инаугурации.