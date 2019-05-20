В Бразилии произошла жуткая бойня. 11 человек убиты в результате стрельбы, открытой в одном из баров города Белен. Об этом сообщает G1.

"По данным следствия, в баре проводилась вечеринка, когда к нему на мотоцикле и трех автомобилях подъехали семь человек. Неизвестные в капюшонах сразу открыли огонь. Почти все жертвы были убиты выстрелами в голову", - заявили в полиции.

В числе убитых шесть женщин и пять мужчин. Власти пока установили личности семерых погибших, но их имена и возраст не разглашаются.Также уточняется, что некоторым участникам вечеринки удалось спастись бегством.

Фото: g1.globo.com

Также сообщается об одном раненом, который находится под охраной полиции. Правоохранители ведут поиск убийц, мотивы совершения преступления устанавливаются.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция задержала водителя, который застрелил пару фермеров в Николаевской области.

Также мы сообщали, что в школе Денвера в результате открытой стрельбы один ученик убит, восемь - получили ранения.