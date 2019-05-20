В Бразилии неизвестные расстреляли участников вечеринки в баре. Погибло 11 человек. Фото
В Бразилии произошла жуткая бойня. 11 человек убиты в результате стрельбы, открытой в одном из баров города Белен. Об этом сообщает G1.
"По данным следствия, в баре проводилась вечеринка, когда к нему на мотоцикле и трех автомобилях подъехали семь человек. Неизвестные в капюшонах сразу открыли огонь. Почти все жертвы были убиты выстрелами в голову", - заявили в полиции.
В числе убитых шесть женщин и пять мужчин. Власти пока установили личности семерых погибших, но их имена и возраст не разглашаются.Также уточняется, что некоторым участникам вечеринки удалось спастись бегством.
Фото: g1.globo.com
Также сообщается об одном раненом, который находится под охраной полиции. Правоохранители ведут поиск убийц, мотивы совершения преступления устанавливаются.
Ранее "Страна" писала о том, что полиция задержала водителя, который застрелил пару фермеров в Николаевской области.
Также мы сообщали, что в школе Денвера в результате открытой стрельбы один ученик убит, восемь - получили ранения.