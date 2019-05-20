На понедельник 20 мая, день инаугурации Владимира Зеленского, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют по отношению к гривне. При этом регулятор ослабил курс гривны к доллару на две копейки - до 26,36. А вот евро стал дешевле сразу на шесть копеек. Несущественно понизился и российский рубль. Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Курс НБУ основных валют на 20 мая установлен на следующем уровне:

1 доллар США - 26,36820200 (+ 0,02528900);

1 евро - 29,45855500 (-0,05341000);

1 рубль - 0,40797000 (-0,00007000).

Ранее "Страна" писала о том, что курс доллара остановился в последний день недели, но в понедельник банкиры ждут новое подорожание.

Также мы сообщали, что Вашингтон может включить Россию, Ирландию и Вьетнам в список стран, манипулирующих с валютой.