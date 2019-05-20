В Ровенской области, в райцентре Здолбунов произошло очередное ЧП, причиной которого стала природная стихия. Здесь молния сожгла дом, в котором жил полицейский с семьей. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь патрульной полиции области Оксана Юрченко.

"Наш коллега ровенский патрульный Максим Загородний, который никогда не был равнодушным к чужому горю, теперь сам нуждается в нашей помощи.

Из-за молнии, которая попала в дом в Здолбунове, где проживала большая семья Макса, без крова осталось 7 человек. Можно только представить, сколько стоит восстановить дом с нуля. Слава Богу, все живы, а мы просим помочь нашему коллеге, у которого не осталось ничего из вещей, сгорела даже форма", - написала Оксана Юрченко.

Фото: facebook.com

Напомним также, что в селе под Тернополем шаровая молния влетела в дом, где было семь человек и взорвалась.

Также молния в Черновицкой области в чистом поле молния убила двух пастухов, которые пасли скот.