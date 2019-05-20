Вчера вечером, 19 мая, в колонии расположенной недалеко от Душанбе вспыхнули массовые беспорядки, которые привели к многочисленным жертвам. Погибло не менее трех сотрудников колонии и пятнадцать заключенных.

О бунте сообщили в Министерстве юстиции Таджикистана, как передает ТАСС.

По данным ведомства, 30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание по обвинению в причастности к террористической организации "Исламское государство", "вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех сотрудников колонии, чтобы совершить попытку побега".

"Бунтовщики не подчинились требованию прекратить беспорядки. Они напали и ранили несколько сотрудников колонии. Трое офицеров были убиты", - уточнили в ведомстве.

"В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой. Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных", - добавили в Минюсте.

В то же время источник в силовых ведомствах сообщил, что в результате беспорядков были убиты по меньшей мере 15 заключенных. "Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проинформирован об этом инциденте", - добавил источник.

Колония, в которой разыгралась трагедия, расположена в городе Вахдат в 20 км от Душанбе. Сейчас автотрасса, ведущая к городу, взята под усиленную охрану.

Речь идет уже о втором случае беспорядков в колониях Таджикистана за последние полгода. В ноябре 2018 года беспорядки произошли в колонии строго режима города Худжанд на севере республики. Тогда, по официальным данным, были убиты 21 заключенный и двое сотрудников колонии. Еще пять сотрудников колонии получили ранения.

Инцидент в Худжанде стал причиной смены руководства Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Таджикистана. Восемь сотрудников худжандской колонии на прошлой неделе были приговорены к различным срокам по обвинению в халатности. Еще почти 30 заключенных колонии в Худжанде обвиняются в организации беспорядков.