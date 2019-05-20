В ночь на 20 мая, канал HBO показал заключительную серию "Игры престолов". Однако в целом финальный сезон выдался громким и противоречивым.

На сайте change.org появилась петиция с требованием к каналу HBO переснять восьмой сезон культового сериал. Ее уже подписали чуть больше миллиона человек, как передает портал Meduza

Авторы петиции считают, что Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс не справляются с работой сценаристов, когда у них нет первоисточника, то есть книг Джорджа Мартина.

Напомним, что восьмой сезон "Игры престолов" основан не на романах из цикла "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, а на черновиках еще не опубликованных книг. На тех же самых черновиках также основывались шестой и седьмой сезоны.

Ранее "Страна" сообщала, что HBO показал трейлер о съемках популярного сериала - "Игра престолов: Последний дозор".