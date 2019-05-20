Известный рок-музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что народных депутатов нынешнего созыва не будет в его партии "Голос" на предстоящих парламентских выборах.

Об этом Святослав Вакарчук заявил в эфире ТСН.

"Если будет старая система выборов то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений и мы будем делать их сами. Поэтому наш список должен полностью состоять из людей, среди которых не будет действующих народных депутатов. Это мое мнение и я буду предлагать это партии", - сказал Вакарчук.

По его словам, нардепы нынешнего созыва парламента могут попробовать свои силы на мажоритарных округах.

"Есть много хороших народных депутатов, у которых могут взгляды совпадать с нашими. Я уверен, что на мажоритарных округах они с успехом убедят своих избирателей по результатам их работы за 5 лет", - пояснил рок-музыкант.

Ранее "Страна" в материале "Вакарчук минусует Порошенко", выяснила как "Голос" певца изменит предвыборный расклад.