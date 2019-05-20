Ирано-американский кризис, вспыхнувший после выхода исламской республики из ядерной сделки с Западом, продолжает оставаться самой горячей темой международной политики. Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления ядерных вооружений у Тегерана.

С программной речью он выступил в эфире телеканала Fox News, в воскресенье вечером, 19 мая.



"Я не позволю Ирану обладать ядерным оружием. Я не хочу сражаться. Но бывают ситуации, как в Иране - нельзя позволить им обладать ядерным оружием, просто нельзя допустить, чтобы это произошло", - подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что его планы относительно Ирана ограничиваются "экономическим вторжением".

"Учитывая все происходящее, я не из тех, кто верит: понимаете, я не тот, кто хочет вступления в войну, потому что война бьет по экономикам, война убивает людей, что важнее всего", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Также в своем Twitter Трамп выступил с более чем понятными угрозами в адрес Тегерана.

"Если Иран хочет воевать, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте США", - написал Дональд Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала, что эсминцы США вооруженные крылатыми ракетами Tomahawk вошли в Персидский залив.