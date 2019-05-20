Вчера, 19 мая, в Киеве, состоялась закрытая репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на которую не пускали журналистов.

Первая часть генерального прогона состоялась без самого Зеленского - его заменял статист.

Новоизбранный президент, в компании своих соратников, прибыл к зданию Верховной Рады уже вечером. На репетиции присутствовали военные, также военный оркестр сыграл свою партию.

Периметр тщательно охраняли агенты спецслужб, полиция и Нацгвардия.

Канал 112 Украина опубликовал фото с репетиции, на которых видно что Владимир Зеленский сама серьезность и сосредоточенность.

Фото: Zoya Shu/112.ua

На репетиции также присутствовали лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов, представитель оргкомитета по инаугурации президента Кирилл Тимошенко и советник нового президента Андрей Богдан.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, 20 мая, из-за инаугурации Зеленского перекроют весь центр города. Карта.