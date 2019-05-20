Победитель Евровидения-2019, певец из Нидерландов Дункан Лоуренс не стал комментировать скандал вокруг того, что он презентовал песню Arcade еще в 2017 году, что нарушает главное правило конкурса.

Так, Лоуренс, активно ведущий свой блог в Instagram под ником itsduncanlaurence, после своей победы сделал, по состоянию на ночь с 19 на 20 мая, 21 сториз и 4 поста, однако ни один из них не был посвящен возникшему скандалу.

Между тем, продюсер победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса Воутер Харди пояснил, что певец не нарушал правила конкурса, презентуя композицию "Arcade" еще в 2017 году. Ролик c песней "Arcade", которая принесла Лоуренсу победу на "Евровидении" в 2019 году, был опубликован на YouTube-канале 9 июня 2017 года. На видео зритель может наблюдать только видео с репетиции Лоуренса в студии.

По словам Харди, правила предполагают, что композиция не должна быть выпущена для коммерческого использования до 1 сентября предыдущего года. Игра песни один раз перед публикой не считается официальным релизом.

Как сообщала "Страна", в финале "Евровидения-2019", который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией "Arcade" набрал 492 балла и стал победителем. Второе место занял итальянец Mahmood с 465 баллами, а третье - россиянин Сергей Лазарев, получивший 369 баллов.