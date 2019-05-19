Пресс-служба команды Зеленского обнародовала подробный план мероприятий, в которых в понедельник, 20 мая, примет участие вступающий в должность президента Украины Владимир Зеленский.

В частности, кроме торжественного заседания Верховной Рады, где Зеленский примет присягу, запланированы торжественное поднятие флага Украины, встречи с главами иностранных делегаций.

Расписание Владимира Зеленского на 20 мая выглядит так:

10:00 - 11:00 - торжественное заседание Верховной Рады, где Зеленский примет присягу на верность украинскому народу.

11:05 - 11:20 - церемония представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и церемония поднятия государственного флага Украины.

11:20 - 11:50 - встречи Зеленского и его жены Елены с главами иностранных делегаций.

12:00 - примем глав иностранных делегаций, прибывших в Украину на церемонию инаугурации.

14:30 - 17:00 - двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в здании Администрации президента на Банковой в Киеве.

Напомним, начальник Госохраны Гелетей подтвердил информацию "Страны" о нетрадиционной инаугурации Зеленского. В частности, речь шла о том, что светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность президенты, не будет.

Также мы писали, что Зеленский позвал сторонников прийти утром в понедельник на инаугурацию в Мариинский парк.