В Приватбанке заявили, что сбои в работе банкоматов и карточек, которые начались 19 мая, будут полностью устранены с 10:00 понедельника, 20 мая. Об этом со ссылкой на пресс-службу финучреждения пишет UBR.

"Ночью начались регламентные работы и шли до утра - с 00:00 до 07:00. Чтобы обслуживать растущее число клиентов, нужно постоянно обновлять центр обработки данных: как в части программного обеспечения, так и по железу. Мы делали это где-то раз в месяц. Чтобы увеличить мощность ЦОД", - пояснили в Приватбанке.

В учреждении пообещали, что все проблемы будут устранены после завершения технических работ - с 10:00 20 мая.

Отметим, что 19 мая возникли проблемы с работой Приватбанка. Невозможно было расплатиться картой в магазинах, а также снять деньги в терминалах финучреждения или использовать сервис Приват 24.

Напомним, НБУ повторно национализирует Приватбанк, если суд отменит решение 2016 года.

Также мы писали, что Кабмин подал в суд жалобу на решение о национализации Приватбанка.