Юрист и экс-заместитель главы АП при Януковиче Андрей Портнов, который после пятилетнего отсутствия вернулся в Украину и дал эксклюзивное интервью "Стране", объявил, что не намерен идти на государственную службу.

"Я не планирую идти на государственную службу, не планирую работать в системе госаппарата и планирую заниматься той же юридической и общественной деятельностью, которой посвятил себя ранее", - сказал Портнов.

Также он подчеркнул, что он не видит себя ни на каком государственном посту, в том числе, - главы ГПУ. Впрочем, Портнов заявил, что генпрокурор Юрий Луценко "именно завтра, в день инаугурации, должен стать первым человеком, в отношении которого новый глава государства подаст представление на увольнение в парламент".

Напомним, в день инаугурации Зеленского Портнов подаст заявления о преступлениях Порошенко.

Также мы писали, что Луценко объяснил, почему ГПУ не против возвращения Портнова в Украину.