Президент Украины Петр Порошенко, который уже завтра покинет свой пост, 19 мая уволил подавшего в отставку главу АП Игоря Райнина. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства

Согласно информации в указе №296 от 19 мая, глава Администрации Президента Игорь Райнин уволен по собственному желанию. В отставку он подал 17 мая. Главой Администрации президента Игорь Райнин был назначен 29 августа 2016 года.

Кроме того, указом №293 уволен заместитель главы Администрации Сергей Марченко, а документ №294 предписывает уволить Первого заместителя главы АП Виталия Ковальчука.

Игорь Райнин. Фото: ХОГА

Напомним, "Страна" писала о том, кто из чиновников уволился перед инаугурацией Зеленского.

Также мы сообщали, что 19 мая Порошенко уволил детского омбудсмена Николая Кулебу.

 

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