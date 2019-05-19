В воскресенье, 19 мая, президент Петр Порошенко, который уже завтра покинет свой пост, подписал указ об увольнении секретаря СНБО Александра Турчинова. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства

Отметим, что указ №297 от 19 мая предписывает уволить секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова. Должность он занимал с 16 декабря 2014 года. С 23 февраля по 7 июня 2014 был временно исполняющим обязанности президента Украины.

Фото: NGUmainpage/Facebook

Отметим, что сам Александр Турчинов подал в отставку 17 мая "в связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал его на должность".

Также мы писали, что 19 мая Порошенко уволил детского омбудсмена Николая Кулебу.

Кроме того, Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!