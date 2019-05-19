В воскресенье, 19 мая, президент Петр Порошенко, который уже завтра покинет свой пост, подписал указ об увольнении секретаря СНБО Александра Турчинова. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Отметим, что указ №297 от 19 мая предписывает уволить секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова. Должность он занимал с 16 декабря 2014 года. С 23 февраля по 7 июня 2014 был временно исполняющим обязанности президента Украины.

Фото: NGUmainpage/Facebook

Отметим, что сам Александр Турчинов подал в отставку 17 мая "в связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал его на должность".

Также мы писали, что 19 мая Порошенко уволил детского омбудсмена Николая Кулебу.

Кроме того, Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину.