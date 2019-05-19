Новый военный американский вертолет Sikorsky HH-60W совершил первый полет на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич, что в штате Флорида.

Об этом сообщает Naked Science.

HH-60W, который также известен как CRH или Combat Rescue Helicopter (CRH), предназначен для Военно-воздушных сил США. Его первый полет состоялся 17 мая 2019 года и продлился чуть более часа.

Планируется, что новая машина вскоре заменит собой HH-60G Pave Hawk, который стал модификацией легендарного вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk, но уже устарел.

"Поскольку успешный первый полет Combat Rescue Helicopter уже позади, мы с нетерпением ожидаем завершения программы летных испытаний Sikorsky, эксплуатационных испытаний и производства этого аппарата для поддержки критически важных спасательных миссий ВВС", - заявил представитель Военно-воздушных сил США Эдвард Стэнхаус.

HH-60W - версия UH-60M Black Hawk, который много лет активно эксплуатирует армия США.

Новый вертолет обладает рядом особенных возможностей, которые ему обеспечивает уникальный набор бортовой электроники: установленный в носовой части радар, электрооптические и инфракрасные камеры, а также новая версия системы обнаружения радиолокационного облучения AN/APR-52.

Машина также получила специальные ударопрочные сиденья для экипажа и пассажиров, а также новые, более крупные топливные баки. При этом HH-60W сохранит различные отдельные функциональные особенности последних версий HH-60G, в том числе унифицированные крепления для оружия с обеих сторон фюзеляжа.

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