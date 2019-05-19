ФК "Шахтер", который 19 мая обыграл луганскую "Зарю" и досрочно стал чемпионом Украины, пригласил фанатов на празднование своей победы, которое состоится 22 мая на стадионе "Металлист" в Харькове. Об этом команда сообщила в своем Instagram.

22 мая на стадионе "Металлист" сразу после финального свистка в матче "Шахетр - Динамо" состоится церемония награждения "горняков" золотыми медалями и праздничный концерт, на котором выступят Maruv, Гайтана и Оля Полякова.

Отметим, что помимо прочего, "Шахтер" завоевал свой 34-й трофей и стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины.

Скриншот: Instagram/ fcshakhtar

Напомним, Ахметов раскрыл секрет успеха Шахтера.

Также мы писали, что в Харькове запустили обратный отчет до матча "Шахтера" с "Динамо", на который ФК поедет уже досрочно победив в туре.