Продюсер победителя "Евровидения-2019" Дункана Лоуренса Воутер Харди пояснил, что певец не нарушал правила конкурса, презентуя композицию "Arcade" еще в 2017 году. Об этом сообщает AD.

Воутер Харди сообщил, что над песней Arcade, которая принесла ему победу на "Евровидении" Дункан Лоуренс работал около двух лет. Он написал много разных аранжировок в поиске нужной версии. Композиция стала для музыканта как ребенок.

Харди знал, что ранние записи этой песни станут предметом споров. Однако, по его словам, правило конкурса, предполагают, что композиция не должна быть выпущена для коммерческого использования до 1 сентября предыдущего.

Игра песни один раз перед публикой не считается официальным релизом, поэтому правило, по мнению продюсера, не нарушено.

Как сообщала "Страна", в финале "Евровидения-2019", который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией "Arcade" набрал 492 балла и стал победителем. Второе место занял итальянец Mahmood с 465 баллами, а третье - россиянин Сергей Лазарев, получивший 369 баллов.

Также мы писали, о чем песня победителя Евровидения-2019.