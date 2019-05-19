Украинский футболист Иван Петряк, который завоевал золотую медаль чемпионата Венгрии в составе "Ференцвароша", не получит свою награду. Об этом агент Петряка Иван Пироженко написал в Instagram.

Иван Пироженко опубликовал фото прощального ужина Ивана Петряка с партнерами по команде. Причина, по которой полузащитник сборной Украины не получит награду, - то, что он продолжит карьеру в составе "МОЛ-Види" - главного конкурента "Ференцвароша".

"Обидно конечно, что забив треть всех голов в этот чемпионский год, мы оказались без медалей... Но это жизнь, и она продолжается... Ваня Петряк медаль не получит. Так как перешел в другой клуб. И "Ференцварош" злой", - написал агент.



Скриншот: Instagram/ sixteen_football_agency

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