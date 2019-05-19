В воскресенье, 19 мая, в Печерском районе столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, итогом которого стало избиение по меньшей мере трех юристов сотрудниками полиции.

Об этом "Стране" рассказал глава Совета адвокатов Киева Петр Рябенко, который стал непосредственным участником инцидента.

По его словам, около 16:30 он вместе со своими сыновьями - адвокатами Владиславом и Денисом Рябенко прибыли для оказания правовой помощи своей доверительнице, угодившей в ДТП.

"Что произошло: две девушки съехались на улице Грушевского, там царапины... Но сотрудники органов правопорядка сразу же согнали их с дороги и попросили уйти ввиду предстоящей на завтра инаугурации, - говорит Рябенко-старший. - Спустя почти два часа на место прибыли сотрудники полиции якобы оформлять протокол дорожно-транспортного происшествия. Но на просьбу моей клиентки пройти на место происшествия, и хотя бы составить схему ДТП, было отвечено отказом. Тупо составили протокол и изъяли у нее права".

Глава Совета адвокатов столицы уверяет, что доводы стражей порядка о том, что "уже в суде будете разбираться", его не устроили, и вместе с сыновьями он попытался восстановить цепочку событий, предварявшей столкновению машин на Грушеского.

"Я стоял с рулеткой вместе с сыновьями-адвокатами, когда нам заявляли, чтобы мы не поучали полицейских. Параллельно возник конфликт с представителями водителя транспортного средства, которое попало в ДТП с авто нашей доверительнцы. Он ударил Владислава Рябенко, а в это время полицейский напал на мою доверительницу. Когда я увидел эту ситуацию, и поспешил на место событий, другой полицейский нанес удар мне и начал распылять мне в глаза содержимое баллончика с газом", - указывает Петр Рябенко.

По его словам, вслед за эскалацией конфликта на дороге между участниками ДТП, юристами "копами", на место инцидента прибыло несколько нарядов Нацполиции.

"Сходу появилось человек 40-50 полицейских, и хотя мы сразу показали удостоверения адвокатов, по команде одного из стражей порядка на нас надели наручники. Мы их пальцем не тронули, наоборот, пострадали от их произвола. Но нас попытались в таком виде доставить в Печерский райотдел, где только вмешательство коллег помешало полиции реализовать свои преступные замыслы", - подчеркивает Петр Рябенко.

Адвокат поясняет, что в настоящее время он не был де-юре задержан и ожидает момента отбора у него пояснений по факту инцидента. В то же время, его сыновья-юристы госпитализированы в больницу для снятия побоев. Действия "копов" Рябенко-старший расценивает сквозь призму нарушения как минимум трех статей УК Украины - препятствование адвокатской деятельности, нанесение телесных повреждений и злоупотребление служебным положением сотрудниками Нацполиции при исполнении.

На инцидент с рукоприкладством полиции в отношении адвокатов уже отреагировали юристы в соцсетях и онлайне. Несколько десятков адвокатов прибыли под стены Печерского райотдела, чтобы поддержать Рябенко.

"Нападение на адвокатов при осуществлении ими практической деятельности - недопустимо! Это произвол", - описывает случившееся 19 мая адвокат Евгений Солодко.

Его коллега Николай Голодняк выложил фото, как в первые минуты после начала конфликта с участием полицейских и адвокатов, представители юридического сообщества вышли на защиту коллег.

"Короткое описание событий: Петр Рябенко вместо с Денисом и Владиславом Рябенко прибыли для оказания правовой помощи в ДТП, на месте было требование к полицейским о составлении соответствующих документов. В этот момент один из участников ДТП ударил адвоката, после чего полицейские решили задержать адвокатов, чтобы те им не мешали", - резюмирует Голодняк.