Украинцы ежедневно становятся жертвами карманных воров, которые особенно часто орудуют в крупных городах. В сети появилось видео, как именно карманникам удается обворовывать прохожих.

Пользовательница Facebook Анастасия Рейман выложила запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как две женщины вытаскивают у нее из кармана телефон.

Инцидент произошел 18 апреля в Хмельницком, на улице Проскуровской, возле ЦУМа. Девушка с подругой стояла в очереди в киоск, перед ними было еще два человека, а сзади встали две женщины. Обе они были одеты в темные куртки, на одной из них - которая непосредственно совершала кражу - были солнцезащитные очки.

Женщины некоторое время стояли в очереди, присматривались, менялись местами и много оглядывались, делали вид, что подходят к витрине, чтобы рассмотреть ассортимент. Одна из воровок держала в руках расстегнутый рюкзак, прикрывая его шарфом, который впоследствии послужил своеобразной ширмой, скрывающей ее манипуляции в кармане у потерпевшей.

Когда подошла очередь девушек, а перед киоском остались только они и воровки, женщина подошла поближе к потерпевшей и, прикрываясь шарфом, вытащила из кармана мобильный телефон, после чего обе воровки быстро скрылись с места преступления.

Видео: Facebook/ Анастасія Рейман

Напомним, зимой в Киеве задержали двух карманниц, которые вытащили телефон у прохожей.

Также мы писали, что в одном и том же киевском кафе безнаказанно орудуют карманники.