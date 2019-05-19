16-го мая на бульваре Дружбы народов в Киеве произошло дикое ДТП. В половине десятого утра экс-боец полка "Азов" Евгений Сминовский вел свою дочку Алису в детский садик по тротуару напротив супермаркета "Новус" и тут в них влетел автомобиль Renault Logan AA4726TA!

"Когда мы с Алисой подошли к повороту на улицу Товарная, я заметил машину, которая на большой скорости двигалась по полосе общественного транспорта – рассказал "Стране" Евгений. - Меня удивило, что передние колеса авто были вывернуты в сторону бордюра. Но, сообразить что сейчас будет я не успел. Когда бордюр закончился, автомобиль резко повернул в бок тротуара и влетел в нас с дочерью. Я держал дочь за руку с левой стороны. Автомобиль ударил меня с права и возможно, я немного закрыл Алису собой от удара".

Очнулся Евгений уже на земле от невыносимой боли в ноге. Кровь заливала левую руку и лицо. Вокруг суетились прохожие.

"Я их спрашиваю, людей где моя дочь? – вспоминает, он - Что с ней? А мне отвечают, что кто-то из свидетелей повез ее на своем автомобиле в больницу. Я подумал, а вдруг Алиса мертва? Вдруг, меня обманывают что бы успокоить? Я сам так на войне делал…"

К счастью, Евгений ошибся. Его дочь осталась жива. Сначала ее отвезли в 12-ую больницу, а позже перевезли в Охмадет. Врачи, оценивают состояние Алисы как "стабильно тяжелое". У девочки 7 переломов обоих ног, перелом левой руки, сотрясение мозга, рваные раны мягких тканей стоп и большая кровопотеря. Ребенку уже дважды делали переливание крови.

"Если все будет хорошо, дочку ждет пластика стоп и операции по закреплению костей специальными спицами" - говорит Евгений.

Самого бывшего азовца скорая доставила в 17-ую больницу. Там он сейчас и находится. По его словам, у него сложный перелом костей на правой ноге, вывих и перелом плеча. На следующей неделе, врачи планируют поставить ему пластины для остеосинтеза. После чего, он вероятно сможет ходить на костылях. И, планирует поехать в Охмадед повидаться с дочерью.

"Личность виновника ДТП установлена, завтра ко мне в больницу должен прийти следователь и рассказать кто этот человек - продолжает, бывший азовец. - Я уже пригласил адвоката и намерен призвать виновника случившегося к ответу в суде. Поэтому, буду признателен всем свидетелям, которые дадут показания. К слову, очевидцы аварии рассказали мне, что после аварии водитель Renault Logan AA4726TA собирал части своей машины, а потом сам вызвал себе скорую. Сегодня мне звонила его дочь, говорила что у отца проблемы со здоровьем. Если это правда, почему он ездит по городу на такой высокой скорости?!"

После случившегося, Евгений задумался о безопасности жизни в столице.

"Я был в самое горячее время - в 2014 году в АТО, участвовал в боях за Мариуполь и Марьинку и знаю, что такое война – говорит, он. - Но, никогда не думал о том, что из-за низкого уровня благоустройства города жизнь в столице тоже не безопасна. В том месте, где нас с дочерью сбила машина узкий тротуар, низкий бордюр и очень оживленное движение. Рано или поздно подобная трагедия просто должна было произойти. О безопасности движения я вообще молчу. Рядом со мной в палате лежит мужчина, в которого въехал "ланос" прямо на автобусной остановке. Когда произошла трагедия, рядом с моим товарищем по несчастью стоял еще один мужчина. В результате аварии он погиб…"

По просьбе Евгения "Страна" публикует номер карты его жены Ксении Кузьминовой: 5168755526465113. Возможно, кто - то захочет помочь семье бывшего добровольца покрыть расходы на лечение.

"Пока мы используем мою страховку" - рассказывает, Евгений. – Но, этих денег не хватит даже на пластины для моей ноги - они стоят 25 тыс. грн. Говорить о том, в какую сумму обойдется лечение Алисы я пока не берусь. После шести месяцев лечения, ее ждет период реабилитации около года. По сути, дочери придется заново учиться ходить".