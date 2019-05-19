В Энергодаре Запорожской области полицейские задержали парня, который до смерти забил участника АТО. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Запорожской области.

Инцидент произошел 15 мая. Около 23:30 правоохранителям позвонили из больницы и сообщили, что к ним поступил 48-летний мужчина с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавший умер в реанимации 18 мая от полученных травм. Оказалось, что это 48-летний заместитель председателя ОО "Защитники Украины" Евгений Бабанский.

Полиция установила, что 15 мая между ним и 30-летним местным жителем возник конфликт, в ходе которого парень избил мужчину и скрылся с места происшествия. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Фото: zp.npu.gov.ua

Напомним, под Киевом пасынок забил ногами отчима из-за детских обид.

Также мы писали, что в Харькове суд арестовал двух подростков, которые чуть не забили ногами случайного прохожего.