В субботу, 18 мая, парижская полиция перед еженедельной антиправительственной акцией протеста "желтых жилетов" задержала мужчину, у которого в рукавах куртки были спрятаны 30-сантиметровые выдвижные лезвия. Об этом пишет Le Point.

Молодого человека остановили в районе вокзала Сен-Лазар, где традиционно собираются приезжающие из других городов участники протестов. Он был одет в куртку с черным капюшоном, а при себе у подозрительного молодого человека был "военный рюкзак". На окрики полицейских мужчина не реагировал, более того - он попытался скрыться. После этого его и задержали правоохранители.

Полицейские во время задержания обнаружили у него в рукавах выдвижные лезвия. Молодой человек предупредил, что самодельная конструкция может сработать произвольно, поэтому в участок его доставили с повышенной осторожностью с тем, чтобы он не поранил ни себя, ни окружающих.

На допросе 27-летний Тома Ж. рассказал, что прибыл на манифестацию "желтых жилетов", а лезвия в стиле оружия из компьютерной игры Assassin's Creed, как и найденные в рюкзаке саперную лопатку, две маски и темные очки, инструменты и значок городской службы безопасности на Елисейских полях объяснил пристрастием к косплею персонажей манги.

Следователи также выяснили, что ранее молодой человек пытался устроиться в миротворческий корпус, но не прошел психологический тест. В мае Тома должен был сдавать экзамен на помощника по безопасности парижской полиции, однако, учитывая данный инцидент, дорога в правоохранительные органы ему будет закрыта.

За ношение оружия без соответствующего разрешения во Франции предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до года и штраф в €15 тыс.

Фото: lepoint.fr

Напомним, каждую субботу во Франции бастуют "желтые жилеты".

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