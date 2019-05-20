Сегодня вышла в свет последняя, 6 серия 8 сезона сериала "Игра престолов". Завершилась сага, за которой наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Рассказываем, кто из персонажей погиб, и какая концовка популярного во всем мире сериала.

Кто умер в финале

Осторожно, под фото начинаются спойлеры финальной серии саги о семи королевствах.

В последнем эпизоде сериала, который всегда славился своей жестокостью, всего одна смерть, но очень важная.

В этом эпизоде умирает Дейенерис Таргариен. Ее убил Джон после того, как она, практически уничтожив Королевскую гавань, заявила, что собирается и дальше "огнем и кровью" освобождать мир, то есть фактически завоевывать его и править. Джон понимает, что остановить ее иначе не получится.

Тело Матери драконов забрал Дрогон и улетел куда-то на восток. Своим огнем он расплавил Железный трон, из-за стремления к которому и погибла Дейенерис.

После этого Безупречные взяли Джона под стражу за предательство королевы. Лорды Семи королевств избрали правителем Брана Старка. Тирион снова назначен Десницей. Север стал независимым королевством под управлением Сансы. Арья отправилась на запад от Вестероса с кораблем, чтобы посмотреть, что находится там, где заканчиваются все карты. Джона было решено отправить в Ночной дозор, откуда он ушел за Стену с одичалыми.

Кто умер в 8 сезоне "Игры престолов"

Вспомним тех персонажей, которые скончались, начиная с начала последнего сезона сериала. Первые два эпизода последнего сезона сериала были относительно спокойными. Из жертв, появившихся на экране, можно только назвать лорда Амбера – маленького мальчика, на труп которого наткнулись отряд Беррика Дондарриона и одичалые под предводительством Тормунда. Зрителю понятно, что при проходе войска Короля Ночи погибли все обитатели замка Амберов и многие другие безымянные северяне. Оба эпизода послужили лишь подготовкой к большой битве.

Но уже в третьей серии появились жертвы из числа основных и второстепенных персонажей. Битва с войском мертвецов унесла жизни таких персонажей, как Джорах Мормонт, Теон Грейджой, маленькая леди Медвежего острова Лианна Мормонт, Беррик Дондаррион, последний глава Ночного Дозора Скорбный Эд. Совершенно неожиданно был убит Король Ночи, которого на протяжении всего сериала считали если не главным злом, то одним из основных. После битвы умерла, завершив свою задачу, красная жрица Мелисандра. Также мы знаем, что погибла половина войска Безупречных и половина дотракийцев.

В четвертом эпизоде погиб второй дракон Рейгаль, а также по приказу Серсеи была казнена попавшая в плен Миссандея.

Пятый эпизод и вовсе стал шоком для зрителей. В ходе серии погибают тысячи жителей Королевской гавани, которую сжигает Дейенерис на драконе, а также войско Золотых Мечей – наемников, купленных Серсеей. Что до основных персонажей, то в эпизоде погибает Варис, которого Мать Драконов казнит за измену. В Красном Замке наконец сходятся в поединке Пес и его брат, Григор "Гора" Клиган, который превратился в некое подобие зомби. Оба они погибают от падения со стены замка в море огня. Эурон Грейджой умирает в бою с Джейме Ланнистером. Серсея погибает под завалами рушащегося замка в объятиях Джейме, который до последнего пытался ее спасти.