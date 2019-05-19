После того как донецкий "Шахтер" со счетом 1:0 обыграл луганскую "Зарю" и досрочно стал чемпионом Украины сезона-2018/2019, президент ФК Ринат Ахметов поздравил команду. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте команды.

"Поздравляю футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба и наших болельщиков с чемпионством, с "золотым дублем"! Двенадцатый раз в своей истории мы держим в руках медали чемпионов. Третий сезон подряд "Шахтер" уверенно и красиво оформляет "золотой дубль", выигрывая чемпионат и Кубок Украины", - написал Ахметов.

Он поблагодарил игроков, главного тренера Паулу Фонсеку, тренерский штаб, менеджмент, медицинский персонал, а также болельщиков - за веру, за поддержку и любовь.

"Команда провела блестящий сезон. Сезон, которым мы все можем гордиться. Часть этого успеха – наши молодые футболисты. Приглашать талантливых игроков, помогать им развиваться, доверять им – наша философия. Мы не боимся перемен, потому что знаем: у нас всегда есть "свежая кровь", сильные молодые игроки, которые хотят побеждать", - написал президент ФК.

Он напомнил, что, помимо прочего, "Шахтер" завоевал свой 34-й трофей и стал самым титулованным клубом в истории независимой Украины.

"Я очень благодарен всем поколениям тренеров, футболистов и болельщиков, которые вместе с нами боролись за эти трофеи, вместе с нами побеждали и шаг за шагом приближали исторический момент. Сегодня "Шахтер" переписал историю украинского футбола. Быть победителями – большая радость и большая ответственность. Мы смело смотрим в будущее и ждем следующего сезона. В нем снова будет много борьбы и красивого атакующего футбола, будет гимн Лиги чемпионов и яркие эмоции, будут великие матчи и новые победы для наших болельщиков", - подытожил Ахметов.

Напомним, в Харькове запустили обратный отчет до матча "Шахтера" с "Динамо", который пройдет 22 мая на стадионе "Металлист".

Также мы писали, что Шахтер выпустил эпичное видео к матчу с Динамо, на который ФК поедет уже досрочно победив в туре.