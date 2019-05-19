В понедельник, 20 мая, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в составе американской делегации побывает на инаугурации Владимира Зеленского. Об это Волкер написал в своем Twitter.

Также он опубликовал документ, в котором названы все члены американской делегации, которую возглавит министр энергетики США Рик Перри.

В ее состав также войдут специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, директор по европейским делам Национального совета по вопросам безопасности Александр Виндман, и.о. заместителя посла США в Украине Джозеф Пеннингтон.

"Завтра приеду в Киев в составе делегации США на инаугурацию нового президента. Я хочу поблагодарить Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной и надеюсь на работу с президентом Владимиром Зеленским для дальнейшего развития отношений между нашими странами", - написал Волкер.

Скриншот: Twitter/ Kurt Volker‏

Напомним, ранее Волкер пообещал, что на инаугурацию Зеленского из США прибудут делегаты "высокого уровня".

Также мы писали, что Волкер поддержал проведение прямых переговоров Зеленского с Путиным.