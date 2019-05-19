Прокуратура Киевской области выиграла суд против местной власти Белой Церкви, которая ввела сниженную стоимость питания в детсадах для семей местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, решением исполнительного комитета Белоцерковского городского совета от 18.12.2018 было решено установить плату за питание детей в учреждениях дошкольного образования для родителей или лиц, их заменяющих, проживающих или работающих в пгт. Белая Церковь, в размере 60% от стоимости питания в день. Семьи, принадлежащие другим территориальным общинам, должны были платить 100% стоимости.

Прокуратура в суде доказала, что местные власти допустили дискриминацию по территориальному признаку и нарушили государственные гарантии ребенка, определенные ст. 6 Закона Украины "Об охране детства". Теперь решения горсовета о ценах на питание для детей отменены.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура Київської області

Напомним, в школах Ирпеня внедрили систему питания учащихся по талонам.

Также мы писали, что в Николаеве раздали "пидозры" из-за некачественного питания детей в школах.