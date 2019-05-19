Правоохранители задержали в Киевской области двоих мужчин и женщину, которые напали на местного жителя и вымогали у него деньги, используя физическую силу. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области в Facebook.

По данным прокуратуры, задержанные, предварительно договорившись, подъехали на автомобиле к мужчине, вытащили его из машины и начали избивать его. После этого без его согласия посадили в автомобиль, на котором привезли потерпевшего в дом подозреваемого в пгт. Глеваха Васильковского района. Продолжая угрожать физической расправой и причинением телесных повреждений, они требовали у мужчины деньги.

В итоге подозреваемые заставили мужчину написать долговую расписку о передаче принадлежащего ему автомобиля марки "ВАЗ 2105". По данным правоохранителей, всего у мужчины отняли имущество на 52 тысячи гривен.

Прокуратурой сообщено о подозрении трем лицам, в том числе 34-летней женщине, в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и незаконном лишении свободы, совершенном из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, а также разбое.

В настоящее время прокуратурой подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура Київської області

Напомним, прокуратура задержала в Винницкой области профлидера санатория для ветеранов АТО, которого подозревают в вымогательстве.

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