"Шахтер" стал самой титулованной командой независимой Украины, обыграв 19 мая луганскую "Зарю" и досрочно став чемпионом Украины сезона-2018/2019. Об этом пишет "Укринформ".

Игра состоялась на "Славутич-Арене" в Запорожье. "Шахтер" обыграл "Зарю" - 1:0. Единственный гол в составе "горняков" на 11-й минуте матча забил лучший бомбардир первенства Жуниор Мораес, воспользовавшись передачей Сергея Болбата.

Таким образом, на финальный матч в Харькове с киевским "Динамо" донецкая команда выйдет уже досрочным чемпионом Украины и самой титулованной командой - подопечные Паулу Фонсеки в третий раз подряд выиграли титул!

15-кратный чемпион Украины киевское "Динамо" занял второе место.

Турнирное положение 29-го тура УПЛ:

первая шестерка - "Шахтер" - 76 очков, "Динамо" - 65, "Александрия" - 48, "Мариуполь" - 39, "Заря" - 39, "Львов" - 33.

вторая шестерка - "Десна" - 38, "Ворскла" - 38, "Олимпик" - 31, "Карпаты" - 29, "Арсенал-Киев" - 25, "Черноморец" - 22.

Видео: YouTube/ ТСН ПРОСПОРТ

Напомним, Шахтер выпустил эпичное видео к матчу с Динамо, который состоится 22 мая в Харькове на стадионе "Металлист".

Также мы писали, что в Харькове запустили обратный отчет до матча "Шахтера" с "Динамо".