В Житомире в результате пожара на автомобильной заправке "Яркон" пострадало двое людей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Житомирской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 100 кв.м., горело три автомобиля и запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром. В 13:34 руководитель тушения пожара объявил второй повышенный номер вызова, по которому к месту происшествия прибыли силы и средства Житомирского городского гарнизона.

"Спасателями проведено охлаждения запорной арматуры подземного резервуара и подано пенную атаку. В 14:38 пожар ликвидирован. На тушении работало 10 единиц техники и 45 человек личного состава во главе с начальником Управления",- уточнили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, два человека госпитализированы в медучреждения. Также сгорели три автомобиля и еще один поврежден.

Ранее под Житомиром тушили масштабный лесной пожар на территории сразу двух районов.

Также в Житомире патрульное авто ехало на вызов о грабеже и врезалось в две легковушки.