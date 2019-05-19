Нардеп Сергей Пашинский, который, по версии юриста Андрея Портнова, входит в список членов окружения Порошенко, которым в первую очередь грозит уголовное преследование после смены президента, улетит в Израиль в день инаугурации Зеленского. Об этом Пашинский написал на своей странице в Facebook.

"Учитывая количество информационных атак и фейков вокруг моей личности, информирую общественность, что завтра отбываю с рабочим визитом в Израиль, где у меня запланированы встречи с руководством Кнессета и руководителями военно-промышленного комплекса Израиля", - написал нардеп.

Он выразил надежду, что эта поездка придаст необходимую динамику межпарламентским контактам и запустит ряд проектов военно-промышленного комплекса.

"Учитывая, что эта поездка готовилась больше месяца, буду вынужден пропустить такое важное событие, как инаугурация новоизбранного президента", - написал Пашинский.

Скриншот: Facebook/ Сергій Пашинський

Напомним, Портнов рассказывал, какие уголовные дела могут быть против Пашинского и Парубия.

Также мы писали, что в день инаугурации Зеленского Портнов подаст заявления о преступлениях Порошенко.